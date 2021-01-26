Профильный комитет продолжил работу над законодательством в сфере трудовых отношений

Сегодня, 26 января, состоялось заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике, на котором парламентарии обсудили предложения Федерации профсоюзов к проекту Трудового кодекса.

В мероприятии приняли участие представители Министерства труда и социальной политики, а также Федерации профсоюзов.

Председатель Комитета Юлия Крюкова прокомментировала пресс-службе Народного Совета итоги дискуссии.

«Сегодня мы рассмотрели комплекс вопросов в сфере регулирования трудовых отношений, а также сотрудничества Комитета с органами исполнительной власти. Так, речь шла и предложениях Федерации профессиональных союзов ДНР в сфере трудовых отношений. В частности мы коснулись вопросов порядка предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, а также отпусков без сохранения заработной платы. Обсудили оплату сверхурочной работы и необходимость законодательного определения вредных и опасных условий труда.

Кроме того, на повестку дня были вынесены вопросы условий труда педагогических работников, а именно продолжительность их рабочего времени и ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска», – сообщила парламентарий.