Профильный комитет продолжил работу над законопроектом о семеноводстве

Комитет по сельскому хозяйству и земельным ресурсам завершил разработку концепции законодательного регулирования семеноводства и подал соответствующий проект закона на регистрацию в Народном Совете. Об этом в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Валерий Скороходов.

«Ранее Комитет начал работу над концепцией закона о семеноводстве. Далее, после проработки концепции с профильными ведомствами, мы разработали итоговый вариант законопроекта, который зарегистрировали в Народном Совете.

Отмечу, что было принято решение предусмотреть создание Государственных фондов семян и Страхового фонда семян. Так как пшеница – это основное сырьё для производства хлеба, крупы, макарон и хлебобулочных изделии, данный вид зерна выступает составляющей обеспечения продовольственной безопасности Республики, и его хранение в Государственном фонде семян наиболее целесообразно.

Такое решение повысит стабильность экономического развития Донецкой Народной Республики в целом, что придаст уверенности отечественным сельскохозяйственным товаропроизводителям, обеспечит их беспрерывное развитие на случай неблагоприятных условий для ведения хозяйства.

Кроме того, проработаны переходные положения проекта закона. Они содержат нормы, устанавливающие административную ответственность за нарушения в сфере семеноводства, которые будут действовать до вступления в силу закона, регулирующего отношения в сфере административных правонарушений», – сообщил парламентарий.