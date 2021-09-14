Профильный комитет продолжил работу над законопроектом о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

Сегодня, 14 сентября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике, на котором парламентарии обсудили проект закона «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

В мероприятии приняли участие представители Министерства труда и социальной политики ДНР.

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Юлия Крюкова рассказала о темах, поднятых на заседании.

«Сегодня мы продолжили работу над проектом закона «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». Законопроект имеет высокую социальную значимость, поскольку предусматривает защиту прав и интересов граждан Республики, оказавшихся в зоне влияния неблагоприятных факторов, возникших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, либо принимавших участие в ликвидации последствий указанной катастрофы.

С приглашёнными лицами мы обсудили замечания и предложения, поступившие от Верховного Суда ДНР и Правительства ДНР, касательно норм, которые определяют зоны радиоактивного загрязнения и гарантируют гражданам возмещение вреда, причинённого их здоровью и имуществу вследствие катастрофы на ЧАЭС, возмещение вреда за риск вследствие проживания и работы на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению, а также определяют порядок финансирования такого возмещения.

По итогам обсуждения было принято решение продолжить работу над проектом закона совместно с Министерством труда и социальной политики ДНР», – сказала Юлия Крюкова.

Также в ходе заседания было утверждено заключение профильного комитета на проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О вынужденных переселенцах». Комитет порекомендовал Народному Совету принять законопроект в двух чтениях в целом с учётом поправок, изложенных в сравнительной таблице.