Профильный комитет продолжил работу над законопроектом о внесении изменений в Закон «О здравоохранении»

Сегодня, 3 июня, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства, посвящённое обсуждению замечаний и предложений к проекту закона «О внесении изменений в статьи 39 и 55 Закона Донецкой Народной Республики «О здравоохранении».

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, а также представители Правительства, Верховного Суда, Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры.

Об итогах заседания пресс-службе Народного Совета рассказал заместитель председателя Комитета Ринат Билялов.

«В настоящее время Комитет работает над законопроектом «О внесении изменений в статьи 39 и 55 Закона Донецкой Народной Республики «О здравоохранении». Данный проект закона разработан в целях усовершенствования законодательства в сфере здравоохранения в части проведения патологоанатомических вскрытий, а также для усиления государственных гарантий прав работников, занятых на отдельных видах работ, в части обеспечения условий для прохождения ими медицинских осмотров и диспансеризации.

На заседании были рассмотрены предложения и замечания по доработке законопроекта, поступившие от Правительства, Верховного Суда, Генеральной прокуратуры и других заинтересованных органов. Так, было предложено доработать норму, предоставляющую супругу, близкому родственнику (то есть детям, родителям, усыновлённым, усыновителям, родным братьям и родным сёстрам, внукам, дедушке, бабушке), а при их отсутствии − иным родственникам либо законному представителю умершего право пригласить врача-специалиста (при его согласии) для участия в патологоанатомическом вскрытии. В ходе обсуждения были достигнуты компромиссные решения», – сообщил парламентарий.

Ринат Билялов добавил, что работа Комитета над проектом закона «О внесении изменений в статьи 39 и 55 Закона Донецкой Народной Республики «О здравоохранении» с привлечением заинтересованных органов будет продолжена.