Профильный комитет продолжил работу над законопроектом об особенностях государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных дел

В пятницу, 21 февраля, состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям, в котором приняли участие представители Министерства иностранных дел.

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Владислав Бердичевский рассказал, что в рамках заседания участники продолжили работу над законопроектом об особенностях прохождения государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных дел.

«Сегодня мы проработали ограничения и запреты, связанные с поступлением на дипломатическую службу и её прохождением. Стоит отметить, что нормы законопроекта напрямую связаны с Законом Донецкой Народной Республики «О государственной гражданской службе», в частности статьей 17, которая предусматривает ограничения, связанные с гражданской службой.

Одним из таких примеров, согласно тексту разрабатываемого законопроекта, является запрет на приобретение доли участия в уставном капитале иностранных юридических лиц. Данного рода запреты являются обычной практикой в большинстве развитых стран, в Российской Федерации в том числе.

Мы пришли к выводу, что ко всем дипломатическим работникам, согласно разрабатываемому законопроекту, должны быть применены ограничения и запреты, предусмотренные законодательством Донецкой Народной Республики, ввиду специфики служебной деятельности», – сказал парламентарий.

Владислав Бердичевский также акцентировал внимание на том, что законопроект, прежде всего, направлен не на ограничение прав государственных гражданских служащих, а, наоборот, на защиту прав и свобод граждан Донецкой Народной Республики.