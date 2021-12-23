Профильный комитет продолжил работу над законопроектом, регламентирующим международные перевозки

Комитеты и комиссии

В среду, 22 декабря, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи. Парламентарии обсудили концепцию проекта закона «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения».

На заседании присутствовали представители Министерства транспорта.

О результатах заседания рассказал председатель Комитета Александр Бондаренко.

«При участии представителей Министерства транспорта мы обсудили концепцию проекта закона «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения». Проект закона регламентирует организацию международных перевозок на законодательном уровне. Отдельные статьи касаются порядка оформления различных разрешительных документов, составления отчётности. Кроме того, рассмотрены вопросы ответственности перевозчиков и определения полномочий контролирующих органов.

По итогам заседания принято решение продолжить работу над законопроектом совместно с заинтересованными органами», – сказал Александр Бондаренко.

Новости по теме

Воспитанников Центра социальной реабилитации смешанного типа для инвалидов и детей-инвалидов в городе Горловке поздравили с наступающими новогодними праздниками

Парламентарии продолжили работу в комитетах (23.12.2021)

Анонс пленарного заседания (24.12.2021)

Официальному сайту Народного Совета Донецкой Народной Республики 7 лет!