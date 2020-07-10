Профильный комитет продолжил работу над законопроектом, регулирующим имущественные отношения религиозных организаций

В четверг, 9 июля, состоялось заседание Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, посвящённое обсуждению правовых норм, регулирующих порядок распоряжения имуществом, находящимся в собственности религиозных организаций.

В мероприятии приняли участие Представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, а также представители Правительства, Министерства культуры – уполномоченный орган в сфере религии – и администрации города Донецка.

Председатель Комитета Максим Паршин в интервью пресс-службе Народного Совета отметил, что предложенная законодательная инициатива разработана для согласования норм действующего Закона ДНР «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» с нормами Гражданского кодекса ДНР, который вступил в силу 1 июля этого года.

«Ранее Комитет начал работу над законопроектом, вносящим изменения в Закон ДНР «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях». Так, было предложено предусмотреть безвозмездность передачи в пользование религиозным организациям культовых зданий и сооружений, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

По итогам проведённого заседания Комитет пришёл к единогласному решению, что порядок передачи такого имущества в пользование религиозным организациям должен определяться специальным законом.

Также предлагается, чтобы сделки по распоряжению недвижимым имуществом, включая сделки, направленные на его отчуждение, приобретение, передачу в аренду, безвозмездное пользование, а также договоры займа и кредитные договоры совершались религиозной организацией с письменного согласия её органа, уполномоченного уставом организации на письменное согласование таких сделок.

Сделка, совершённая без согласия данного органа, может быть признана недействительной по требованию стороны сделки или централизованной религиозной организации, в структуру которой входит религиозная организация, являющаяся стороной сделки», – сообщил депутат.