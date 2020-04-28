Профильный комитет продолжил работу над законопроектом, регулирующим сферу деятельности аварийно-спасательных служб

Председатель Комитета Народного Совета по безопасности и обороне Виталий Кравец рассказал пресс-службе Народного Совета о ходе работы над законопроектом «О внесении изменений в Закон ДНР “Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей”».

«Законопроект разработан совместно с Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий для совершенствования правового регулирования отношений в сфере деятельности государственных военизированных горноспасательных служб и отдельных прав спасателей.

На сегодняшний день мы сформировали концепцию законопроекта. Члены Комитета проанализировали нормы, регулирующие организацию медицинских осмотров работников профессиональных аварийно-спасательных служб, а также порядок медико-психологической реабилитации. Особое внимание уделили порядку проведения выплат единовременного денежного пособия в случае гибели спасателя и при наступлении инвалидности.

Рассмотрев замечания и предложения к законопроекту от министерств, Комитет принял решение учесть их в дальнейшей работе», – сообщил Виталий Кравец.