Профильный комитет продолжил работу над законопроектом, регулирующим вопросы присвоения наименований географическим объектам и их переименования

Сегодня, 2 июня, состоялось заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии рассмотрели предложения к законопроекту «О наименовании географических объектов».

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, представители Генеральной прокуратуры и Государственного комитета по земельным ресурсам.

Заместитель председателя Комитета Юрий Леонов рассказал пресс-службе Народного Совета о вопросах, поднятых на заседании.

«Наименование, которое присваивается географическому объекту, должно указывать на характерные признаки этого объекта с учётом географических, исторических, природных, национальных, этнографических, социальных, культурных и иных условий и особенностей местности, в которой он расположен, отвечать словообразовательным, произносительным и стилистическим нормам государственного языка и отражать мнение граждан, проживающих в данной местности.

Проект закона «О наименовании географических объектов» позволит регламентировать порядок выявления и нормализации наименований географических объектов, присвоения им наименований и их переименования, определения единых требований и норм в данной сфере.

Сегодня мы рассмотрели заключения заинтересованных органов к этому проекту закона. По результатам заседания принято решение доработать законопроект согласно предоставленным правкам», – отметил парламентарий.