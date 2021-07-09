Профильный комитет продолжил работу над законопроектом, устанавливающим правовые основы защиты коммерческой тайны

В пятницу, 9 июля, состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям, посвящённое обсуждению проекта закона «О коммерческой тайне».

О рассматриваемом законопроекте в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказала заместитель председателя Комитета Ирина Попова.

«Проект закона «О коммерческой тайне» направлен на однозначное правовое разрешение вопросов, касающихся законных оснований отнесения информации к коммерческой тайне, определения прав обладателя коммерческой тайной, разумной достаточности мер по её охране, регулирования отношений работодателя и работника в сфере охраны конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, возникновения имущественных прав на информацию, составляющую коммерческую тайну.

Также предлагается установить права органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, правоохранительных органов на получение информации, составляющей коммерческую тайну её обладателя», − сообщила парламентарий.

Ирина Попова добавила, что принятие законопроекта позволит создать правовые условия для эффективного функционирования в Донецкой Народной Республике рынка товаров, работ и услуг, а также предупредить случаи недобросовестной конкуренции.