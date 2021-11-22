Профильный комитет продолжил работу по совершенствованию законодательства в сфере экологии и природопользования

Сегодня, 22 ноября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам. Парламентарии рассмотрели законопроекты «Об ответственном обращении с животными», «О внесении изменений в Водный кодекс Донецкой Народной Республики», «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об охране атмосферного воздуха».

О заседании рассказал председатель Комитета Юрий Покинтелица.

«Сегодня мы рассмотрели ряд законопроектов, находящихся в работе нашего Комитета. Проект закона «Об ответственном обращении с животными» предполагает установление общих и специальных требований при обращении с животными, защите животных от жестокого антигуманного обращения, страдания и гибели, недопущение жестокого умерщвления животных, укрепление нравственности и гуманности общества.

Мы дополнительно проработали статью, регулирующую осуществление государственного контроля и надзора в сфере обращения с животными. Под предметом государственного контроля и надзора в сфере обращения с животными подразумевается соблюдение юридическими лицами, физическими лицами – предпринимателями и гражданами обязательных требований в сфере обращения с животными, установленных законопроектом, при содержании и использовании диких животных, содержащихся или используемых в условиях неволи, при содержании и использовании животных в культурно-зрелищных целях.

Рассматривая проект закона «О внесении изменений в Водный кодекс Донецкой Народной Республики», Комитет ставил перед собой цель устранить правовые пробелы и юридические коллизии, выявленные в процессе правоприменения Водного кодекса Донецкой Народной Республики.

Также в ходе заседания мы обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об охране атмосферного воздуха». В частности, сегодня мы проанализировали замечания и предложения, полученные от Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики и Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики.

Хочу отметить, что принятие законопроекта позволит на законодательном уровне урегулировать вопросы определения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, закрепить за соответствующими органами исполнительной власти полномочия по разработке и утверждению методических указаний по определению фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Комитетом принято решение продолжить работу над указанными законопроектами», – сказал Юрий Покинтелица.