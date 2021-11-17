Депутаты продолжили работу по совершенствованию законодательства в сфере сельского хозяйства

В среду, 17 ноября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии обсудили заключения, поступившие на проект закона «О внесении изменения в статью 12 Закона Донецкой Народной Республики «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».

В мероприятии приняли участие представитель Главы Донецкой Народной Республики в Народном Совете, уполномоченный по защите прав предпринимателей при Главе Донецкой Народной Республики, а также представители Правительства, Государственного комитета по земельным ресурсам, Министерства агропромышленной политики и продовольствия.

Председатель Комитета Валерий Скороходов рассказал пресс-службе Народного Совета о рассматриваемых на заседании вопросах.

«Сегодня мы совместно с заинтересованными органами рассмотрели официальный отзыв Правительства на проект закона «О внесении изменения в статью 12 Закона Донецкой Народной Республики «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».

Основной целью обсуждаемого проекта закона является усовершенствование действующего на территории Республики законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность в сфере сельского хозяйства.

Проектом закона предусмотрена новая редакция части 3 статьи 12 Закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», согласно которой максимальный размер общей площади земельных участков для ведения фермерского хозяйства не более 600 гектар устанавливается исключительно для земельных участков, находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности.

Предлагаемые к внесению изменения предоставят возможность крестьянским (фермерским) хозяйствам осуществлять долгосрочное планирование своей деятельности, помогут сохранить площади используемых земельных участков сельскохозяйственного назначения, и, следовательно, будут способствовать их рациональному использованию, что, в свою очередь, приведёт к приросту производства сельскохозяйственной продукции и обеспечит продовольственную безопасность Донецкой Народной Республики», – отметил парламентарий.

Валерий Скороходов добавил, что законопроект разработан в рамках гармонизации законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации.