Профильный комитет продолжил работу по совершенствованию законодательства в транспортной сфере

В понедельник, 25 октября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи, посвящённое обсуждению проектов законов «О транспортно-экспедиционной деятельности» и «О внесении изменений в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики».

Председатель Комитета Александр Бондаренко рассказал пресс-службе Народного Совета об итогах заседания.

«Сегодня мы утвердили текст проекта закона «О транспортно-экспедиционной деятельности».

Данный проект закона разработан в целях гармонизации законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации. В частности, проект закона предполагает концептуально новое правовое регулирование в сфере организации перевозок грузов любыми видами транспорта и оформления перевозочных документов, документов для таможенных целей, а также других необходимых для осуществления перевозок грузов документов.

Также нами был утверждён текст проекта закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики», которым предлагается внести ряд технических изменений в ГК ДНР.

По итогам обсуждения Комитетом было принято решение данные проекты законов зарегистрировать в Народном Совете Донецкой Народной Республики.

Кроме того, сегодня был рассмотрен проект закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Донецкой Народной Республике».

Данный проект закона направлен на урегулирование правоотношений в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, в том числе отношений, связанных с установлением, изменением, отменой маршрутов регулярных перевозок, допуском юридических лиц и физических лиц – предпринимателей к осуществлению регулярных перевозок, использованием для осуществления регулярных перевозок объектов транспортной инфраструктуры, а также с организацией контроля осуществления регулярных перевозок.

В дальнейшем Комитет продолжит работу над проектом закона с учётом поступивших к нему замечаний и предложений», – рассказал парламентарий.