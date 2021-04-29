Профильный комитет продолжил работу по совершенствованию законодательства в транспортной сфере

В среду, 28 апреля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи при участии представителей Министерства транспорта Донецкой Народной Республики. Мероприятие прошло в рамках совместной работы по реализации планов нормотворческой деятельности в 2021 году.

Председатель Комитета Александр Бондаренко прокомментировал пресс-службе Народного Совета итоги заседания:

«Сегодня мы рассмотрели и обсудили предложения Министерства транспорта по внесению изменений в Законы Донецкой Народной Республики «Об автомобильном транспорте», «Об автомобильных дорогах» и «О городском электрическом транспорте». Данные законотворческие инициативы приняты в работу Комитета, в результате чего будут зарегистрированы законопроекты, и совместная работа над ними продолжится».