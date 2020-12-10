Профильный комитет продолжил работу по улучшению законодательства в сфере безопасности дорожного движения

В среду, 9 декабря, состоялось заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи, в котором приняли участие представители Управления Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.

В ходе заседания парламентарии рассмотрели отдельные положения проекта закона Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 10 Закона Донецкой Народной Республики “О дорожном движении”» и обсудили предложения к законопроекту «О внесении изменений в Закон ДНР “Об автомобильном транспорте”».

«В повестке дня стояло два вопроса, которые целесообразно обсуждать совместно с представителями Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики. Во-первых, речь шла о полномочиях Госавтоинспекции МВД ДНР в сфере урегулирования проблемных вопросов, связанных с противоречиями между требованиями действующих норм, правил и стандартов в сфере организации дорожного движения и действующих градостроительных норм.

Кроме того, обсудили вопрос предоставления сотрудникам Госавтоинспекции полномочий по вынесению административных штрафов за посадку-высадку пассажиров международных маршрутов в неустановленных для этого местах. Все предложения Комитет Народного Совета по транспорту и связи рассмотрел и принял в работу», – прокомментировал председатель Комитета Александр Бондаренко результаты заседания.