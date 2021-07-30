Профильный комитет продолжил работу по внесению изменений в Закон «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях»

В пятницу, 30 июля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, на котором парламентарии продолжили обсуждение проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

Об итогах заседания пресс-службе Народного Совета рассказал Председатель Комитета Максим Паршин.

«Рассматриваемый сегодня проект закона разработан в соответствии с Концепцией внешней политики Донецкой Народной Республики, согласно которой одним из основных направлений является гармонизация собственного законодательства с законодательством Российской Федерации. Проект закона предусматривает приведение в соответствие норм, регламентирующих осуществление религиозными организациями хозяйственной деятельности.

Кроме того, законопроект направлен на устранение юридических коллизий в части регулирования вопросов освобождения от налогообложения религиозных организаций.

Так, проектом закона предлагается внесение изменений в статью 24 Закона «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» и приведение положений указанной статьи в соответствие с Законом Донецкой Народной Республики «О налоговой системе», в частности со статьей 78, определяющей освобождение от налогообложения доходов религиозных организаций, полученных в связи с совершением религиозных обрядов и церемоний, от реализации религиозной литературы и предметов религиозного назначения, а также средств и имущества в качестве добровольных пожертвований», – отметил парламентарий.

Максим Паршин добавил, что работа над законопроектом «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» будет продолжена.