Профильный комитет продолжил работу по внесению изменений в Закон «О здравоохранении»

Сегодня, 20 июля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства, посвящённое обсуждению замечаний и предложений к проекту закона «О внесении изменений в статьи 39 и 55 Закона Донецкой Народной Республики «О здравоохранении».

В мероприятии приняли участие представители Министерства здравоохранения.

Об итогах заседания пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Александр Серёженко.

«Основная цель законопроекта «О внесении изменений в статьи 39 и 55 Закона Донецкой Народной Республики «О здравоохранении» − усовершенствование законодательства в сфере здравоохранения в части проведения патологоанатомических вскрытий, а также усиление государственных гарантий прав работников, занятых на отдельных видах работ, в части обеспечения условий для прохождения медицинских осмотров и диспансеризации.

В ходе заседания были рассмотрены предложения, направленные на доработку нормы, в соответствии с которой результаты патологоанатомического вскрытия могут быть обжалованы в суде супругом, близким родственником (детьми, родителями, усыновлёнными, усыновителями, родными братьями и родными сёстрами, внуками, дедушкой, бабушкой), а при их отсутствии иным родственником либо законным представителем умершего в порядке, установленном законодательством Донецкой Народной Республики.

В ходе обсуждения были достигнуты компромиссные решения», – сообщил парламентарий.

Александр Серёженко добавил, что работа над законопроектом «О внесении изменений в статьи 39 и 55 Закона Донецкой Народной Республики «О здравоохранении» будет продолжена на следующих заседаниях Комитета при участии представителей заинтересованных органов.