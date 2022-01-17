Профильный комитет продолжил работу в сфере природопользования и охраны окружающей среды

В понедельник, 17 января, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, на котором парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Водный кодекс Донецкой Народной Республики».

В мероприятии приняли участие представители Государственного комитета водного и рыбного хозяйства, Государственного комитета по земельным ресурсам, Государственного Комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики, администраций городов Донецк и Макеевка.

Итогами заседания с пресс-службой Народного Совета поделился председатель Комитета Юрий Покинтелица.

«Мы продолжаем работу над проектом закона «О внесении изменений в Водный кодекс Донецкой Народной Республики», который разработан Комитетом с учетом избранного Донецкой Народной Республикой курса на гармонизацию собственного законодательства с законодательством Российской Федерации.

Хочу отметить, что для нас, законодателей, особенно важно знать мнение правоприменителей водного законодательства касательно предложенных нами изменений, так как некоторые из них являются новыми для нашего правового поля.

В частности, действующая редакция Водного кодекса Донецкой Народной Республики предусматривает, что поверхностные водные объекты находятся в государственной собственности. Мы же, по аналогии с российским законодательством, предлагаем предусмотреть, что они могут находиться и в муниципальной собственности.

Однако, представители органов местного самоуправления обратили внимание на то, что некоторые нормы законопроекта после его принятия будет проблематично реализовать на практике из-за отсутствия на сегодняшний день в правовом поле Республики основополагающих законодательных актов, к примеру, таких как Земельный кодекс Донецкой Народной Республики или закон об органах местного самоуправления»,– рассказал парламентарий.

Работа над проектом закона будет продолжена после предоставления заинтересованными органами предложений по урегулированию спорных моментов.