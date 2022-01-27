Профильный комитет продолжил работу в сфере природопользования и охраны окружающей среды

В четверг, 27 января, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, на котором парламентарии рассмотрели проект закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов».

В мероприятии приняли участие представитель Главы Донецкой Народной Республики в Народном Совете, представители Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства, Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики.

Итогами заседания с пресс-службой Народного Совета поделился председатель Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам Юрий Покинтелица.

«Сегодня мы начали работу над проектом закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов».

Хочу отметить, что сфера охоты и сохранения охотничьих ресурсов регулируется не только рассматриваемым законопроектом, но и целым рядом других законов. Так, в некоторой степени вопросы правового регулирования охоты перекликаются с нормами Закона Донецкой Народной Республики «О животном мире».

Одним из ключевых принципов правового регулирования в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов является обеспечение устойчивого существования, устойчивого использования охотничьих ресурсов и сохранение их биологического разнообразия.

В свою очередь, в статье 1 Закона «О животном мире» под устойчивым существованием животного мира понимается использование объектов животного мира, которое не приводит в долгосрочной перспективе к истощению биологического разнообразия животного мира и при котором сохраняется способность животного мира к воспроизводству и устойчивому существованию. Средой обитания животного мира в указанной статье признаётся природная среда, в которой дикие животные обитают в состоянии естественной свободы.

И это – лишь один из случаев взаимосвязи различных законодательных актов, регулирующих отношения в сфере охоты», – рассказал парламентарий.

Юрий Покинтелица подчеркнул, что работа над проектом закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» будет продолжена на следующих заседаниях Комитета.

Кроме того, парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О недрах», разработанный на основании предложений и замечаний, полученных от Государственного комитета горного и технического надзора и Главного управления геологии и геоэкологии.

«Данный проект закона призван устранить противоречия между нормами Закона Донецкой Народной Республики «О недрах», регулирующими вопросы разработки проекта, и процедурой оформления горного отвода.

Обозначенный проект закона после подготовки документов, предусмотренных статьёй 93 Регламента Народного Совета Донецкой Народной Республики, будет внесён Комитетом на рассмотрение Народного Совета Донецкой Народной Республики», – резюмировал Юрий Покинтелица.