Профильный комитет продолжил работу в сфере природопользования и охраны окружающей среды

В понедельник, 12 июля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, на котором были рассмотрены проекты законов «Об отходах производства и потребления» (в новой редакции) и «О внесении изменений в Водный кодекс Донецкой Народной Республики», а также обращение депутата Народного Совета Александра Бондаренко.

Итогами заседания с пресс-службой Народного Совета поделился председатель Комитета Юрий Покинтелица:

«Сегодня мы совместно с представителями Правительства, Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства проработали проблемные вопросы к проекту закона «Об отходах производства и потребления» (в новой редакции), в частности, касательно полномочий государственных органов.

Данный законопроект требует глубокого изучения. В дальнейшем планируется привлечь к работе над ним представителей Республиканской службы по тарифам Донецкой Народной Республики и Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения.

Второй рассматриваемый сегодня проект закона – «О внесении изменений в Водный кодекс Донецкой Народной Республики». Совместно с представителем Государственного комитета водного и рыбного хозяйства нами были рассмотрены поступившие от заинтересованных органов замечания и предложения.

По итогам обсуждений Комитет принял решение до принятия законодательного акта, регулирующего вопросы в сфере земельных отношений, дополнить переходные положения Водного кодекса Донецкой Народной Республики нормой, дающей разъяснение, что подразумевается под понятием «земли водного фонда». Работа над законопроектом будет продолжена на следующих заседаниях Комитета.

Кроме того, нами было рассмотрено обращение, поступившее от депутата Народного Совета Донецкой Народной Республики Александра Бондаренко, относительно организации прибрежной зоны Ольховского водохранилища в посёлке городского типа Зуевка.

По данному обращению депутату даны соответствующие устные разъяснения, в том числе и со стороны представителей Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики. В дальнейшем Комитет предоставит заявителю мотивированный ответ в письменной форме», – рассказал парламентарий.