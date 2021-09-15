Профильный комитет продолжил рассмотрение проектов законов в сфере сельского хозяйства

В среду, 15 сентября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии обсудили заключения, поступившие от заинтересованных органов к проектам законов «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками» и «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О развитии сельского хозяйства».

Заместитель председателя Комитета Юрий Леонов рассказал пресс-службе Народного Совета об обсуждаемых на заседании вопросах.

«Проект закона «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками» устанавливает правовые основы осуществления сельскохозяйственной и иной деятельности, связанной с производством, хранением, транспортировкой и реализацией сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции с улучшенными характеристиками.

Целью проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О развитии сельского хозяйства» является расширение перечня направлений государственной поддержки в сфере сельского хозяйства, а также перечня информации, включённой в систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, в связи с введением в законодательство новых категорий сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками, а также их производителей.

Сегодня мы рассмотрели заключения заинтересованных органов, поступившие на данные проекты законов. После детального изучения заключений Комитет принял решение учесть все конструктивные замечания и предложения при составлении итоговых редакций проектов законов», – отметил Юрий Леонов.