Профильный комитет продолжил разработку проекта закона о внесении изменений в законодательство в сфере религии

В пятницу, 22 октября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, на котором парламентарии продолжили обсуждение проекта закона «О внесении изменений в статью 7 Закона Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

В мероприятии приняли участие представители Министерства культуры.

Об итогах заседания пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Максим Паршин.

«Рассматриваемый сегодня проект закона разработан в соответствии с Концепцией внешней политики Донецкой Народной Республики, согласно которой одним из основных направлений законотворческой деятельности в Республике является гармонизация собственного законодательства с законодательством Российской Федерации.

Законопроектом предусматривается внесение изменений относительно постановки на учёт религиозных групп и осуществления контроля их деятельности.

Нормы проекта закона предполагают также расширение требований при избрании руководителя религиозной группы.

Кроме того, устанавливается запрет на деятельность религиозных групп, не включённых в Реестр религиозных групп или исключённых из Реестра религиозных групп», – отметил парламентарий.