Профильный комитет продолжил разработку закона об обращении лекарственных средств

Сегодня, 30 ноября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства, посвящённое обсуждению проекта закона «Об обращении лекарственных средств».

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Александр Серёженко отметил, что цель рассматриваемого законопроекта –усовершенствование законодательного регулирования правоотношений в сфере обращения лекарственных средств с учётом интересов отечественной фармацевтической промышленности.

«В настоящее время в Донецкой Народной Республике отношения, возникающие в связи с оборотом, разработкой, доклиническими исследованиями, клиническими исследованиями, экспертизой, государственной регистрацией, перерегистрацией, со стандартизацией и контролем качества, производством, изготовлением, хранением, перевозкой, ввозом в Республику, вывозом, рекламой, отпуском, реализацией, передачей, применением, уничтожением лекарственных средств, регулируются Законом «Об обороте лекарственных средств». В то же время правоприменительная практика выявила ряд недостатков указанного Закона.

Законопроект «Об обращении лекарственных средств» предусматривает иную по сравнению с действующим законодательством структуру построения, отражающую последовательность этапов обращения лекарственных средств от этапа разработки лекарственного средства до этапа мониторинга безопасности его применения с детализацией каждого этапа», – рассказал депутат.

Отдельно парламентарий остановился на положениях проекта закона, имеющих высокую социальную значимость.

«Так, предусмотрена государственная регистрация предельных отпускных цен организаций-производителей на лекарственные препараты, включённые в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, ежегодно утверждаемый Правительством.

Кроме того, законопроектом предусматривается ответственность за нарушение законодательства Республики в сфере обращения лекарственных средств.

На сегодняшнем заседании было рассмотрено заключение Верховного Суда на проект закона, все поступившие замечания и предложения будут учтены при доработке законопроекта. Работа над ним продолжается», – резюмировал Александр Серёженко.