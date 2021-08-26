Профильный комитет продолжил совершенствование налогового законодательства

Сегодня, 26 августа, состоялось заседание Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике. Парламентарии рассмотрели замечания и предложения к проекту закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе».

В мероприятии принял участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Главе ДНР, представители Правительства, Министерства доходов и сборов, Министерства финансов, Центрального Республиканского Банка, Молодёжного парламента ДНР.

Об итогах заседания рассказала председатель Комитета Марина Жейнова.

«На сегодняшнем заседании мы обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе». Следует отметить, что в рамках реализации плана законопроектной работы Комитета, предусматривающего, в частности, обеспечение взаимодействия профильного комитета Народного Совета и профильного комитета Молодёжного парламента, на данное заседание были приглашены представители Молодёжного парламента ДНР. Подобное взаимодействие направлено на обеспечение участия молодых парламентариев в законопроектной работе комитетов Народного Совета, что, в свою очередь, позволит им в будущем приобрести практические навыки осуществления законотворческой работы.

По итогам заседания Комитета было принято решение продолжить рассмотрение законопроектов с участием заинтересованных органов», − подытожила Марина Жейнова.