Профильный комитет продолжил совершенствовать бюджетное устройство и бюджетный процесс в ДНР

В четверг, 23 декабря, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике. Депутаты рассмотрели замечания и предложения к законопроекту «О внесении изменений в статьи 33 и 44¹ Закона Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике».

В заседании приняли участие представители Министерства экономического развития, Центрального Республиканского Банка, Министерства финансов, Министерства доходов и сборов ДНР.

О заседании рассказала председатель Комитета Марина Жейнова.

«В ходе очередного заседания мы рассмотрели законопроект «О внесении изменений в статьи 33 и 44¹ Закона Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике». Данным законопроектом предусматривается установление правового основания для зачисления акцизного налога с ввезённой на территорию Донецкой Народной Республики подакцизной продукции (нефтепродуктов, сжиженного газа, а также нефтепродуктов, страной происхождения которых являются страны, отличные от Российской Федерации, или страна происхождения которых неизвестна) в Республиканский бюджет Донецкой Народной Республики по установленному нормативу, а также совершенствование механизма распределения поступлений в Республиканский бюджет Донецкой Народной Республики в части изменения базового объёма бюджетных ассигнований дорожного фонда.

Принятие проекта закона позволит обеспечить согласованность положений законов Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» и «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике», а также усовершенствовать механизм распределения поступлений в Республиканский бюджет Донецкой Народной Республики в части изменения базового объёма бюджетных ассигнований дорожного фонда.

По итогам заседания Комитетом принято решение рекомендовать Народному Совету принять данный законопроект в первом чтении за основу с учётом его доработки ко второму чтению. Мы продолжим дальнейшее рассмотрение законопроекта, а также замечаний и предложений к нему с участием заинтересованных органов», – сказала Марина Жейнова.