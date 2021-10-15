Профильный комитет продолжил совершенствовать Закон «О физической культуре и спорте»

Сегодня, 15 октября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму. Парламентарии обсудили концепцию проекта закона «О внесении изменений в статью 31 Закона Донецкой Народной Республики «О физической культуре и спорте».

О законопроекте рассказал заместитель председателя Комитета Юрий Мартынов.

«Сегодня в рамках гармонизации законодательства Республики с законодательством Российской Федерации мы рассмотрели проект закона «О внесении изменения в статью 31 Закона Донецкой Народной Республики «О физической культуре и спорте», обсудили полномочия спортивных федераций, союзов и ассоциаций. В частности, нами рассмотрены положения, определяющие требования к различным видам спорта для включения их Единую спортивную классификацию Донецкой Народной Республики. Работа над законопроектом будет продолжена», – сказал Юрий Мартынов.