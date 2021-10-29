Профильный комитет продолжил законопроектную работу в сфере религиозной деятельности

В пятницу, 29 октября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, на котором парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

Председатель Комитета Максим Паршин рассказал пресс-службе Народного Совета об итогах заседания.

«3 октября 2021 года вступил в силу ряд изменений, внесённых в Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях». Эти изменения коснулись норм, регламентирующих содержание уставов централизованных религиозных организаций.

Так, согласно вступившим в силу изменениям централизованным религиозным организациям предоставляется право определять в уставе основания и порядок вхождения, выхода и исключения религиозных организаций из централизованной религиозной организации, в структуру которой они входят.

На сегодняшний день концепция развития законодательства Донецкой Народной Республики ориентирована на интеграцию в правовое поле Российской Федерации. В соответствии с этим Комитетом было принято решение о разработке проекта закона, который будет направлен на гармонизацию законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации путём внесения изменений в Закон ДНР «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», – отметил парламентарий.