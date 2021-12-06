Профильный комитет продолжил законотворческую деятельность в сфере экологической политики

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В понедельник, 6 декабря, состоялось заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, на котором парламентарии продолжили сравнительно-правовой анализ Закона Донецкой Народной Республики «Об охране атмосферного воздуха» и Федерального закона Российской Федерации «Об охране атмосферного воздуха» в целях их дальнейшей синхронизации.

Закон устанавливает правовые основы охраны атмосферного воздуха, который является жизненно важным компонентом окружающей среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных.

Кроме того, Закон «Об охране атмосферного воздуха» направлен на реализацию конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о её состоянии.

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