Профильный комитет продолжил законотворческую деятельность в сфере экологической политики

В понедельник, 6 декабря, состоялось заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, на котором парламентарии продолжили сравнительно-правовой анализ Закона Донецкой Народной Республики «Об охране атмосферного воздуха» и Федерального закона Российской Федерации «Об охране атмосферного воздуха» в целях их дальнейшей синхронизации.

Закон устанавливает правовые основы охраны атмосферного воздуха, который является жизненно важным компонентом окружающей среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных.

Кроме того, Закон «Об охране атмосферного воздуха» направлен на реализацию конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о её состоянии.