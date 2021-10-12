Профильный комитет продолжил законотворческую работу в налоговой сфере

Во вторник, 12 октября, Комитет Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике рассмотрел замечания и предложения, поступившие к проекту закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе».

Председатель Комитета Марина Жейнова рассказала пресс-службе Народного Совета о законопроекте.

«Сегодня мы рассмотрели замечания и предложения, поступившие к проекту закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе».

Следует отметить, что в настоящее время в случае, если арендодателем по договору аренды выступает физическое лицо и договором закреплено возмещение стоимости потреблённых арендатором коммунальных услуг, сумма такого возмещения включается в общий месячный налогооблагаемый доход арендодателя и является объектом налогообложения подоходным налогом по ставке 20 процентов согласно положениям подпункта 122.3.5 пункта 122.3 статьи 122 Закона ДНР «О налоговой системе».

Таким образом, в целях недопущения налогообложения указанных сумм возмещения законопроектом предлагается вывести суммы возмещения стоимости потреблённых арендатором в объекте аренды (субаренды) коммунальных услуг из-под налогообложения подоходным налогом при соблюдении ряда условий, а именно:

суммы денежных средств должны быть получены в качестве возмещения стоимости потреблённых коммунальных услуг;

указанные денежные средства перечисляются арендодателем исполнителям услуг;

в договоре определяется порядок расчётов за коммунальные услуги.

Кроме того, законопроект направлен на приведение положений Закона ДНР «О налоговой системе» в части аренды (субаренды) имущества в соответствие с нормами Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики», – сказала парламентарий.

Марина Жейнова также отметила, что по итогам заседания Комитет принял решение рекомендовать Народному Совету принять данный законопроект в первом чтении за основу с учётом его доработки ко второму чтению.