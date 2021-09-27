Профильный комитет продолжил законотворческую работу в сфере экологической политики и природных ресурсов

В понедельник, 27 сентября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, на котором парламентарии обсудили проект закона «Об ответственном обращении с животными».

Итогами заседания с пресс-службой Народного Совета поделился председатель Комитета Юрий Покинтелица.

«Рассматриваемый проект закона является весьма актуальным на сегодняшний день. Прежде всего он предусматривает запрет на производство, изготовление, показ и распространение пропагандирующих жестокое обращение с животными кино-, видео- и фотоматериалов, печатной продукции, аудиовизуальной продукции, размещение таких материалов и продукции в телекоммуникационных сетях и иные действия, пропагандирующие жестокое обращение с животными.

Хотелось бы обратить внимание, что действие данного проекта закона не распространяется на отношения в сфере охраны и использования животного мира, рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, аквакультуры (рыбоводства), охоты и сохранения охотничьих ресурсов, содержания и использования сельскохозяйственных животных, а также содержания и использования лабораторных животных.

Проект закона «Об ответственном обращении с животными» разработан с целью регламентирования общественных отношений, которые возникают при повседневном взаимодействии людей с различными категориями животных.

Прежде всего проект закона устанавливает правила обращения с животными, основанные на принципах гуманности и нравственности. К таковым можно отнести, например, отношение к животным как к существам, которые способны испытывать эмоции и физические страдания. Кроме того, проектом закона предусматривается ответственность человека за судьбу животного.

В настоящее время Комитетом проанализированы все поступившие замечания и предложения к законопроекту и принято решение отдельные нормы законопроекта дополнительно обсудить совместно с представителями органов исполнительной власти», − рассказал парламентарий.

Юрий Покинтелица также добавил, что проект закона разработан с учётом требований гражданского законодательства ДНР и передовой мировой практики, а также в рамках гармонизации законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации.