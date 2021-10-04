Профильный комитет продолжил законотворческую работу в сфере экологической политики и природных ресурсов

В понедельник, 4 октября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, на котором парламентарии обсудили проекты законов «Об использовании атомной энергии», «О радиационной безопасности населения», а также «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О животном мире».

Проект закона «Об использовании атомной энергии» разработан в целях урегулирования правоотношений, возникающих при использовании атомной энергии на территории Донецкой Народной Республики.

Данный проект закона основан на Федеральном законе «Об использовании атомной энергии» с учётом требований МАГАТЭ по безопасности, а также особенностей, связанных со строением системы органов исполнительной власти в Донецкой Народной Республике. Основной целью законопроекта является формирование законодательной базы в сфере использования атомной энергии и радиационной безопасности.

Проект закона «О радиационной безопасности населения» разработан в целях урегулирования правоотношений, возникающих в сфере обеспечения радиационной безопасности на территории Донецкой Народной Республики.

Проектом закона определяются такие основные понятия, как «радиационная безопасность населения», «ионизирующее излучение», «естественный радиационный фон», «техногенно изменённый радиационный фон», «эффективная доза», «санитарно-защитная зона», «радиационная авария» и т.д.

Концепция законопроекта базируется на Федеральном законе «О радиационной безопасности населения» с учётом требований МАГАТЭ по безопасности, а также особенностей, связанных со строением системы органов исполнительной власти в Донецкой Народной Республике.

Проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О животном мире» призван устранить противоречия между действующими нормами Закона путём конкретизации вида орудия, использование которого запрещено для добычи объектов животного мира. Также законопроект разработан в целях совершенствования государственного контроля и надзора в сфере охраны и использования животного мира и среды его обитания.