Профильный комитет продолжил законотворческую работу в сфере экологической политики и природных ресурсов

В понедельник, 26 июля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам.

В мероприятии принял участие главный специалист сектора заповедного дела и охраны природных ресурсов Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики.

Итогами заседания с пресс-службой Народного Совета поделился председатель Комитета Юрий Покинтелица.

«Сегодня мы рассмотрели целый ряд вопросов. Так, нами рассмотрены замечания и предложения, поступившие от Правительства Донецкой Народной Республики на проект закона «Об особо охраняемых природных территориях». В частности, проанализированы статьи, определяющие механизм создания особо охраняемых природных территорий, осуществление режима особой охраны особо охраняемых природных территорий, а также предусмотрена норма, согласно которой границы земельных участков особо охраняемых природных территорий будут согласовываться с органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере земельных отношений.

Данной теме было посвящено немало обсуждений, но на данном этапе мы пришли к единому мнению, основная работа над проектом закона завершена, и Комитет принял решение направить проект на итоговое согласование в заинтересованные органы.

Хотелось бы подчеркнуть, что принятие этого проекта закона позволит регулировать отношения в сфере организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий для сохранения уникальных и типичных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, растений и животных, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением её состояния, экологического воспитания населения, что поможет улучшить экологическую обстановку в Республике.

Также большое внимание было уделено обсуждению доработанной редакции проекта закона «Об особенностях регулирования отношений, связанных с добычей угля некоторыми субъектами предпринимательской деятельности, и о внесении изменений в отдельные законы Донецкой Народной Республики» и сравнительной таблицы к нему, которые нам предоставила Временная комиссия Народного Совета по вопросам деятельности малых угледобывающих предприятий по итогам рассмотрения заключения Администрации Главы Донецкой Народной Республики.

По итогам обсуждения принято решение провести 30 июля совместное заседание Комитета с представителями Временной комиссии в целях обсуждения проработанной редакции проекта закона и поступившего на него заключения.

Парламентарии также рассмотрели проект закона «Об экологической экспертизе». В настоящее время работа над данным проектом закона завершена, и Комитет будет рекомендовать принять проект закона во втором чтении на ближайшем пленарном заседании осенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Принятие данного проекта закона позволит усовершенствовать правовой механизм проведения государственной экологической экспертизы при определении степени потенциальной опасности для окружающей среды планируемой хозяйственной и иной деятельности на этапе подготовки проектной документации. Это, в свою очередь, позволит избежать отрицательных экологических последствий для Республики», – рассказал парламентарий.