Профильный комитет продолжил законотворческую работу в сфере использования атомной энергии и радиационной безопасности населения

В пятницу, 8 октября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, на котором были рассмотрены проекты законов «Об использовании атомной энергии» и «О радиационной безопасности населения».

В мероприятии приняли участие представитель Главы Донецкой Народной Республики в Народном Совете, а также представители Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Итогами заседания с пресс-службой Народного Совета поделился председатель Комитета Юрий Покинтелица.

«Сегодня парламентарии совместно с представителями МЧС обсудили два важных проекта закона.

Во-первых, был рассмотрен проект закона «Об использовании атомной энергии». Данный проект призван урегулировать правоотношения, возникающие при использовании атомной энергии на территории Донецкой Народной Республики. Он основан на Федеральном законе Российской Федерации «Об использовании атомной энергии».

Основной целью данного проекта закона является формирование законодательной базы в сфере использования атомной энергии и радиационной безопасности.

Также был рассмотрен проект закона «О радиационной безопасности населения», который призван урегулировать правоотношения, возникающие в сфере обеспечения радиационной безопасности на территории Донецкой Народной Республики.

Концепция этого проекта закона также основывается на законодательной базе Российской Федерации, в частности, на Федеральном законе «О радиационной безопасности населения».

Хотелось бы подчеркнуть, что при разработке указанных проектов не только учтены все предъявляемые МАГАТЭ требования по безопасности, но и приняты во внимание особенности, связанные со строением системы органов исполнительной власти в Донецкой Народной Республике.

Значительная часть сегодняшнего заседания была посвящена проработке заключений, поступивших на рассматриваемые проекты законов от Правительства и Управления правового обеспечения Аппарата Народного Совета. В итоге Комитетом было приято решение о продолжении работы над данными проектами законов в тесном сотрудничестве с представителями заинтересованных органов, что, в свою очередь, позволит выработать единый подход к разработке таких проектов, направленный на комплексное регулирование отношений в сфере использования атомной энергии и радиационной безопасности населения», – рассказал депутат.