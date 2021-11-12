Профильный комитет продолжил законотворческую работу в сфере природных ресурсов

В пятницу, 12 ноября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, на котором парламентарии обсудили итоги сравнительно-правового анализа законов, определяющих правовые основы государственной политики в сфере охраны окружающей среды.

Итогами заседания с пресс-службой Народного Совета поделился председатель Комитета Юрий Покинтелица.

«На заседании Комитета были подведены итоги проведённого нами сравнительно-правового анализа Закона Донецкой Народной Республики «Об охране окружающей среды» и Федерального Закона Российской Федерации «Об охране окружающей среды.

Данные законы определяют правовые основы государственной политики в сфере охраны окружающей среды

По итогам сравнительно правового анализа Комитет принял решение изложить Закон Донецкой Народной Республики «Об охране окружающей среды» в новой редакции.

Это обусловлено тем, что объём необходимых изменений не позволяет ограничиться новой редакцией отдельных структурных единиц Закона и предусматривает внесение изменений почти во все его структурные единицы.

Кроме того, в процессе подготовки проекта закона выявлены положения, которые следует дополнительно проработать с уполномоченным органом в сфере охраны окружающей среды. В связи с чем, с целью предметного и объективного рассмотрения проекта закона к его дальнейшей проработке будет привлечен представитель Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики», − поделился парламентарий.

Кроме того, Комитет рассмотрел и принял во внимание обращение Администрации города Макеевки, касательно предложений по внесению изменений в Водный кодекс Донецкой Народной Республики.