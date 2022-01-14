Профильный комитет продолжил законотворческую работу в сфере природных ресурсов

В пятницу, 14 января, состоялось заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, на котором парламентарии рассмотрели проект закона «Об охране окружающей среды» (в новой редакции), а также обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об охране атмосферного воздуха».

Итогами заседания с пресс-службой Народного Совета поделился председатель Комитета Юрий Покинтелица.

«Рассмотрены два важных проекта закона, регулирующих отношения в сфере охраны природных ресурсов.

Так, был рассмотрен проект закона «Об охране окружающей среды» в новой редакции. Стоит отметить, что появлению данного проекта закона предшествовал серьёзный подготовительная период. Парламентариями был проведён сравнительно-правовой анализ Закона Донецкой Народной Республики «Об охране окружающей среды» и Федерального Закона Российской Федерации «Об охране окружающей среды.

По итогам этой работы Комитетом принято решение изложить Закон Донецкой Народной Республики «Об охране окружающей среды» в новой редакции, так как объём необходимых изменений не позволял ограничиться лишь новой редакцией его отдельных структурных единиц.

Кроме того, процесс подготовки проекта закона проходил в тесном сотрудничестве с Государственным комитетом по экологической политике и природным ресурсам. Например, очень предметно был проработан ряд спорных положений.

В целом, данный проект закона определяет правовые основы государственной политики в сфере охраны окружающей среды. В частности, регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и природы, возникающие при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в пределах территории Республики», – рассказал парламентарий.

Кроме того, Комитетом продолжена работа над проектом закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об охране атмосферного воздуха», который также направлен на синхронизацию Закона Донецкой Народной Республики «Об охране атмосферного воздуха» с аналогичным законом Российской Федерации.

По итогам заседания Комитетом принято решение продолжить работу над данными проектами законов.