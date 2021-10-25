Профильный комитет продолжил законотворческую работу в сфере природных ресурсов

В понедельник, 25 октября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, на котором парламентарии продолжили работу над проектом закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О недрах».

Итогами заседания с пресс-службой Народного Совета поделился председатель Комитета Юрий Покинтелица.

«Сегодня на заседании Комитета нами был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О недрах».

Разработка проекта закона – следствие мониторинга соблюдения Закона Донецкой Народной Республики «О недрах» в части принятия подзаконных нормативных правовых актов, направленных на реализацию его положений. Данная работа проводилась совместно с представителями Главного управления геологии и геоэкологии.

Проектом закона предусматривается внесение существенных изменений в статьи, регламентирующие полномочия Правительства, республиканского органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере геологического изучения и рационального использования недр.

Также законопроект предусматривает дополнение закона нормами, устанавливающими полномочия республиканского органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере промышленной безопасности, охраны труда и государственного горного надзора, которые на сегодняшний день отражают реальное состояние законодательной базы в сфере геологического изучения, рационального использования и охраны недр, а также осуществления государственного горного надзора.

На проект закона уже получены все необходимые заключения от заинтересованных органов, и в настоящее время работа входит в завершающую стадию.

Кроме того, Комитет рассмотрел и утвердил план законотворческой работы на ноябрь текущего года», − рассказал парламентарий.