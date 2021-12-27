Профильный комитет продолжил законотворческую работу в сфере природопользования

В понедельник, 27 декабря, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам.

В заседании приняли участие представители Главного управления геологии и геоэкологии Донецкой Народной Республики, Государственного комитета горного и технического надзора.

В ходе заседания члены Комитета и приглашенные обсудили проект закона «Лесной кодекс Донецкой Народной Республики» и законопроект «Об особо охраняемых природных территориях».

О результатах заседания рассказал председатель Комитета Юрий Покинтелица.

«В Народный Совет поступило обращение гражданина, к которому прилагался анализ Закона Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О недрах».

В целях всестороннего и объективного рассмотрения полученной информации мы пригласили правоприменителей, которые ежедневно используют в своей работе Закон «О недрах».

Полученную от гражданина информацию мы используем в дальнейшей работе. Также, свои предложения по совершенствованию Закона «О недрах» и устранению выявленных коллизий предоставят Главное управление геологии и геоэкологии ДНР и Государственный комитет горного и технического надзора Республики.

Кроме того, в рамках заседания рассмотрели проект Лесного кодекса, который закрепляет принцип научно обоснованного и многоцелевого лесопользования для удовлетворения нужд государства в лесных ресурсах. Также, нормы проекта Лесного кодекса предполагают сохранение биологического разнообразия и обеспечение рационального использования лесов. Комитет готовит проект закона для внесения на рассмотрение Народного Совета.

Мы проработали детали законопроекта «Об особо охраняемых природных территориях». Проект закона регулирует отношения в сфере организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в целях сохранения уникальных и типичных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля изменения ее состояния, экологического воспитания населения. В этом направлении Комитет также продолжит работу совместно с Государственным комитетом по экологической политике и природным ресурсам при Главе Донецкой народной Республики», – сказал Юрий Покинтелица.