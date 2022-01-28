Профильный комитет продолжил законотворческую работу в сфере религии

В пятницу, 28 января, состоялось заседание Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, на котором парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменений в статью 11 Закона Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

Об итогах заседания пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Максим Паршин.

«Мы обсудили проект закона, разработанный в соответствии с Концепцией внешней политики Донецкой Народной Республики, согласно которой одним из основных направлений внешней политики является гармонизация собственного законодательства с законодательством Российской Федерации.

Целью проекта закона является устранение юридического пробела и закрепление в Законе «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» нормы, предусматривающей механизм создания централизованной религиозной организации местными религиозными организациями.

Кроме того, в рамках проведения Года молодёжи, а также взаимодействия профильных комитетов Народного Совета с Молодёжным парламентом мы провели совместное заседание с его представителями из Комитета по взаимодействию с молодёжными и детскими общественными объединениями и СМИ и Комитета по законотворчеству и правовой культуре.

Это отличный механизм сотрудничества, и в дальнейшем подобные рабочие встречи продолжатся», – отметил парламентарий.

По итогам встречи принято решение о подготовке предложений по дальнейшему взаимодействию Комитета и представителей Молодёжного парламента в законотворческом процессе.