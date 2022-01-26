Профильный комитет продолжил законотворческую работу в сфере религии

В среду, 26 января, состоялось заседание Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, на котором парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

Об итогах заседания пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Максим Паршин.

«Рассматриваемый проект закона предполагает приведение положений Закона Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» в соответствие с Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях».

Основной концепцией проекта закона является устранение неоднозначного толкования понятий «участник» и «член» религиозного объединения.

Также в рамках совершенствования Закона Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» проектом закона предлагается внести отдельные корректировки в его нормы. Так, в статью 5 предлагается включить два уточняющих отсылочных положения относительно получения религиозного образования и права религиозных организаций создавать образовательные организации.

Кроме того, в статью 7 предлагается ввести ограничительную норму относительно того, кто не может быть учредителем (участником) религиозной группы», – отметил парламентарий.