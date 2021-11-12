Профильный комитет продолжил законотворческую работу в сфере сельского хозяйства

В пятницу, 12 ноября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии обсудили концепцию проекта закона «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд».

В мероприятии приняли участие представители Министерства агропромышленной политики и продовольствия.

Заместитель председателя Комитета Юрий Леонов рассказал пресс-службе Народного Совета об обсуждаемых на заседании вопросах.

«Одной из стратегических задач аграрного сектора экономики Донецкой Народной Республики является обеспечение населения сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием собственного производства.

В этой связи, организация поставок и закупок продукции сельского хозяйства для удовлетворения общественных потребностей относится к одной из важнейших функций государства.

Нами подготовлена концепция проекта закона, который призван определить общие правовые и экономические принципы и положения формирования и исполнения на контрактной основе заказов на закупку и поставку сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд предприятиями, организациями и учреждениями, расположенными на территории Донецкой Народной Республики, независимо от форм собственности», – отметил парламентарий.

Юрий Леонов также добавил, что законопроект разработан в рамках гармонизации законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации.