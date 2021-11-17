Профильный комитет продолжил законотворческую работу в сфере свободы вероисповедания и религиозных объединений

В среду, 17 ноября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, на котором парламентарии продолжили обсуждение проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

Об итогах заседания пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Максим Паршин.

«Рассматриваемый проект закона разработан в целях совершенствования правового регулирования положения и условий деятельности религиозных групп на территории Донецкой Народной Республики.

Проект закона предусматривает внесение изменений относительно постановки на учёт различных религиозных групп и осуществления контроля их деятельности.

Нормы проекта закона предполагают также расширение требований при избрании руководителя религиозной группы, устанавливают запрет на деятельность религиозных групп, не включённых в Реестр религиозных групп или исключённых из него.

Кроме того, вводятся положения, дополняющие порядок осуществления религиозными группами миссионерской деятельности», – рассказал парламентарий.