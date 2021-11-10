Профильный комитет продолжил законотворческую работу в сфере свободы вероисповедания и религиозных объединений

В среду, 10 ноября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, на котором парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

Проект закона предполагает внесение изменений относительно постановки на учёт и контроля за осуществлением деятельности религиозных групп, и в целом направлен на гармонизацию с законодательством Российской Федерации в части урегулирования правоотношений в сфере свободы вероисповедания и религиозных объединений.