Профильный комитет продолжил законотворческую работу в социальной сфере

В пятницу, 11 февраля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике, на котором парламентарии обсудили проекты законов «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию» и «О специальной оценке условий труда».

В мероприятии приняли участие представители Министерства труда и социальной политики, Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ДНР и Государственной инспекции по вопросам соблюдения законодательства о труде ДНР.

Председатель Комитета Юлия Крюкова рассказала пресс-службе Народного Совета об итогах заседания.

«Сегодня совместно с представителями заинтересованных органов мы приступили к обсуждению концепции проекта закона «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию», который направлен на урегулирование отношений, связанных с определением мер по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию на территории Донецкой Народной Республики, и который необходим в рамках реализации отдельных норм Закона Донецкой Народной Республики «Об основных гарантиях прав ребёнка в Донецкой Народной Республике».

Кроме того, мы приступили к разработке проекта закона «О специальной оценке условий труда», в основу которого будут положены правовые нормы, аналогичные нормам законодательства Российской Федерации.

Данный проект закона призван урегулировать отношения, возникающие в связи с проведением специальной оценки условий труда, а также в связи с реализацией обязанности работодателя по обеспечению безопасности работников в процессе их трудовой деятельности и прав работников на рабочие места, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда.

Проект закона устанавливает правовые и организационные основы и порядок проведения специальной оценки условий труда, определяет правовое положение, права, обязанности и ответственность участников специальной оценки условий труда.

В дальнейшем работа над проектами законов будет продолжена», – рассказала парламентарий.