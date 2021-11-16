Профильный комитет продолжил законотворческую работу в социальной сфере

Во вторник, 16 ноября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике, на котором парламентарии обсудили концепцию проекта закона «О погребении и похоронном деле».

Председатель Комитета Юлия Крюкова рассказала пресс-службе Народного Совета об итогах заседания.

«Мы обсудили проект закона «О погребении и похоронном деле», который разработан в целях правового регулирования отношений, связанных с погребением умерших, и является основой для организации похоронного дела как самостоятельного вида деятельности.

В частности, проект закона устанавливает гарантии погребения умершего с учётом волеизъявления, выраженного лицом при жизни, и пожеланий родственников, а также гарантии предоставления материальной и иной помощи для погребения умершего.

В сфере похоронного дела важно соблюдение общественных интересов и общественной безопасности, в частности, требуется проведение особых санитарных, экологических мер, обеспечивающих безопасность для окружающих при выборе мест погребения. Решение перечисленных проблем возможно только на уровне закона. Данный проект закона призван установить санитарные и экологические требования к выбору и содержанию мест погребения.

В целом, принятие соответствующего закона объясняется социальными причинами, в том числе стремлением гарантировать необходимый уровень услуг по погребению.

Отмечу также, что проект закона направлен на гармонизацию законодательства ДНР с законодательством Российской Федерации в части урегулирования правоотношений в сфере похоронного дела», – сообщила парламентарий.

Юлия Крюкова добавила, что работа над проектом закона «О погребении и похоронном деле» будет продолжена с участием заинтересованных органов.