Профильный комитет продолжил законотворческую работу в жилищной сфере

В пятницу, 28 января, состоялось заседание рабочей группы на базе Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике, на котором парламентарии продолжили работу над проектом закона «О теплоснабжении».

В мероприятии приняли участие представители Государственного концерна «Донбассгаз», Государственного унитарного предприятия «Донбасстеплоэнерго», Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерства юстиции.

Председатель Комитета Юлия Крюкова рассказала пресс-службе Народного Совета об итогах заседания.

«Совместно с представителями заинтересованных органов мы рассмотрели замечания и предложения, поступившие к проекту закона «О теплоснабжении». Обсуждали спорные вопросы, касающиеся полномочий органов местного самоуправления в сфере теплоснабжения, перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти.

Кроме того, уделили особое внимание принципам регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и полномочиям органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в части регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

Данный проект закона предусматривает порядок осуществления государственного контроля (надзора) за реализацией органами исполнительной власти Донецкой Народной Республики полномочий в части регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

В целом принятие соответствующего закона объясняется необходимостью урегулирования отношений, возникающих в связи с производством, передачей и потреблением теплоэнергии (мощности) и теплоносителя.

Отмечу также, что проект закона направлен на гармонизацию законодательства ДНР с законодательством Российской Федерации в части правового урегулирования отношений, связанных со сферой теплоснабжения.

В дальнейшем работа в данном направлении будет продолжена», – сообщила парламентарий.