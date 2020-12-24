Профильный комитет продолжили работу над проектом закона о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами

В среду, 23 декабря, состоялось заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором депутаты обсудили законопроект «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

В мероприятии приняли участие представители Правительства, Министерства агропромышленной политики и продовольствия, Государственной инспекции Министерства агропромышленной политики и продовольствия и Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР.

Председатель Комитета Валерий Скороходов в комментарии пресс-службе Народного Совета поделился подробностями заседания.

«Сегодня мы рассмотрели предложения Правительства в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. В частности, обсудили ряд вопросов, касающихся экспертизы результатов регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов. Например, речь шла о полномочиях Правительства, как органа, утверждающего порядок проведения данной экспертизы. Остановились на согласовании норм законопроекта «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» с действующим законодательством Республики.

Кроме того, сегодня мы с коллегами обсудили распределение полномочий по надзору в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. А также вопросы об ответственности за нарушение законодательства в указанной сфере», – сообщил парламентарий.