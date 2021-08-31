Профильный комитет прорабатывает механизмы обеспечения общественной безопасности на спортивных соревнованиях

Сегодня, 31 августа, состоялось заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму, на котором парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в статьи 46 и 85 Закона Донецкой Народной Республики «О физической культуре и спорте».

О результатах заседания рассказал председатель Комитета Владимир Чекун.

«Сегодня на заседании мы рассмотрели ряд изменений, предлагаемых к внесению в Закон «О физической культуре и спорте» и касающихся прав и обязанностей зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. В частности, были рассмотрены механизмы обеспечения общественного порядка и общественной безопасности на официальных спортивных соревнованиях, полномочия различных организаций для обеспечения общественной безопасности на спортивных соревнованиях. Также мы обсудили вопросы привлечения к административной ответственности за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и другие положения.

По итогам заседания Комитета было принято решение продолжить работу над законопроектом с привлечением заинтересованных органов», – рассказал Владимир Чекун.