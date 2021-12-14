Профильный комитет провёл анализ концепции проекта закона «О внесении изменения в статью 28 Закона Донецкой Народной Республики «О воинской обязанности и военной службе»

Во вторник, 14 декабря, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне, на котором была проанализирована концепция проекта закона «О внесении изменения в статью 28 Закона Донецкой Народной Республики «О воинской обязанности и военной службе».

На заседании присутствовали представители Управления Народной милиции, Правительства Донецкой Народной Республики и представитель Главы ДНР в Народном Совете.

О результатах заседания рассказал председатель Комитета Виталий Кравец.

«Инициатором и разработчиком данного проекта закона является Правительство Донецкой Народной Республики. Следует отметить, что предлагаемые проектом закона изменения предусматривают наделение руководителя республиканского органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере обороны, полномочиями председателя призывной комиссии по принятию решений относительно деятельности призывной комиссии, предусмотренной статьёй 28 Закона Донецкой Народной Республики «О воинской обязанности и военной службе».

Предлагаемые ко внесению изменения, согласно обоснованию разработчика, позволят оперативно решать вопросы, связанные с деятельностью призывной комиссии Донецкой Народной Республики по реализации функций, предусмотренных Законом «О воинской обязанности и военной службе», – сказал Виталий Кравец.