Профильный комитет работает над совершенствованием закона о государственной гражданской службе

В пятницу, 18 декабря состоялось заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству, на котором парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменения в статью 1 Закона Донецкой Народной Республики “О государственной гражданской службе”».

Председатель Комитета Максим Кныш рассказал о необходимости предложенных изменений.

«В части 10 статьи 50 Закона Донецкой Народной Республики «О государственной гражданской службе» используется понятие «служебный год». Однако его смысл не раскрыт ни в одном нормативном правовом акте Донецкой Народной Республики. Для обеспечения единообразного содержания нормативных правовых актов, а также во избежание в правоприменительной практике неопределённости или неоднозначности предлагается дополнить понятийный аппарат Закона понятием “служебный год”», – рассказал парламентарий.