Профильный комитет работает над совершенствованием Закона «О статусе судей»

В пятницу, 22 января, состоялось заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству, на котором парламентарии рассмотрели проект закона Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 28 Закона Донецкой Народной Республики “О статусе судей”».

Председатель Комитета Максим Кныш прокомментировал необходимость принятия законопроекта.

«В настоящий момент нет действенных законодательных механизмов, определяющих полномочия по утверждению порядка и условий определения выслуги лет судей. Было озвучено предложение о целесообразности внесения изменения в Закон «О статусе судей», закрепив полномочия по определению порядка и условий определения выслуги лет судей за Главой Донецкой Народной Республики.

Комитет рассмотрел предложенный законопроект и принял решение о продолжении работы над ним», – сказал Максим Кныш.